В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР

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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР, которое было бы способно противостоять западной экспансии. Об этом сообщил сам политик.

— Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР, — отметил депутат.

По словам Шеремета, союз независимых государств помог бы входящим в него странам укрепить свои суверенитеты, которые в последнее время испытывают нападки со стороны Соединенных Штатов.

Он напомнил, как США после распада СССР начали устраивать на постсоветском пространстве цветные революции и государственные перевороты, подбираясь к границам РФ. В качестве такого примера политик привел современную Украину.

Депутат подчеркнул, что новый блок имеет шансы превзойти границы Советского Союза.

— Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии, — заключил парламентарий, добавив, что Россия имеет все возможности для обеспечения новому союзу нерушимость границ и безопасность, передает РИА Новости.

Недавно экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Америка рискует повторить судьбу СССР. Выступая в Вашингтоне, он заявил, что главная угроза стране исходит изнутри.