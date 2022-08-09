В России выявили 16 325 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 16 325 новых случаев COVID-19. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, еще 2574 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 13 092 человека, отмечается на сайте.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил уверенность, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом. Новые штаммы в большинстве случаев вызывают бессимптомное течение болезни.

Вирусолог подчеркнул, что пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом находятся в группе риска. Им нужно как можно быстрее сдать тест на коронавирус при первых признаках простуды.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал «Вечерней Москве» необычный способ восстановить здоровье после коронавируса. По словам специалиста, вид терапии с помощью барокамеры помогает обогатить кислородом весь организм, что облегчает работу сердца и легких.