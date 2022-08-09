Видят потусторонние миры: экстрасенс рассказала о необычных способностях кошек

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Коты видят потусторонние миры и чувствуют аномальные зоны. Они ложатся на человека, если чувствуют, что он болен или подавлен. Об этом рассказала экстрасенс Дарья Миронова.

— Коты видят оба мира одновременно, поэтому ложатся нам на больные места, на грудь ложатся, душу лечат, если человеку плохо, депрессия, эмоционально подавленное состояние, — рассказала она в комментарии Life.ru.

По ее словам, коты питаются негативной энергией. Благодаря своему чутью они могут понять, что хозяин сегодня общался с кем-то неприятным. Тогда питомец может лечь на хозяина и забрать негатив на себя.

Кроме того, кошка обладает психотерапевтическими свойствами: когда человек ее гладит, он чувствует себя очень хорошо, так он восстанавливает энергию и даже может излечиться от депрессии.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего выбирают кошек в качестве домашних питомцев. Сообщили, что являются владельцами кошек, 65 процентов респондентов. А у 13 процентов респондентов дома живут два представителя семейства кошачьих, передает Царьград.

В именах семейство кошачьих предпочитает шипящие звуки и охотнее на них откликается. Кличку для питомца можно выбирать, наблюдая за поведением кота. Такие советы дала руководитель отдела пристройства центра для кошек Ольга Васина.