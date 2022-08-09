Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Донецкая народная республика рассчитывать привлекать строительные бригады из Северной Кореи, первые из которых должны прибыть в регион в ближайшее время. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

— Сейчас интересно, и это взаимовыгодно с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась. И она будет только набирать обороты — нам непосредственно потребуются строители. И здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР, — отметил глава ДНР.

Он напомнил, что до введения санкций строители из КНДР регулярно работали в других странах и зарекомендовали себя как высококлассные дисциплинированные специалисты, нацеленные на результат.

По словам Пушилина, в настоящее время МИД ДНР занимается работой по обеспечению приезда первых бригад для оценки объема работ. Он уточнил, что это произойдет в самое ближайшее время, однако затруднился назвать точную дату.

Недавно сообщалось, что руководство Херсонской области определит дату проведения референдума о вхождении региона в состав России в течение месяца. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова, на данный момент руководство региона проводит консультации с общественностью региона.