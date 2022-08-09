Японский дизайнер Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет

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Японский модельер и дизайнер Иссэй Миякэ ушел их жизни в возрасте 84 лет. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило агентство Киодо.

По данным агентства, модельер скончался 5 августа. Причиной смерти Миякэ стала продолжительная болезнь — гепатоцеллюлярная карцинома.

Иссэй Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме. В возрасте семи лет он стал свидетелем бомбардировки своего города. В 1964 году окончил токийский Университет искусств Тама, где изучал графический дизайн.

После окончания учебы Миякэ работал в Париже и Нью-Йорке. В 1970 году вернулся в Токио и основал Студию дизайна Мияке, где начал конструировать женскую одежду.