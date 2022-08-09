Российская армия уничтожила под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила свыше 300 снарядов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS в районе Черкасской области. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО РФ также добавили, что армия России уничтожила большое количество боеприпасов к гаубицам М777 американского производства, передает РИА Новости.

6 августа российская армия ликвидировала временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ около села Белогорка под Херсоном. В результате авиационных ударов армия России уничтожила более 400 националистов.

До этого сообщалось, что российская армия ликвидировала свыше 80 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и 11 единиц техники с помощью удара по опорному пункту «Иностранного легиона» под Днепропетровском.