Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российская армия уничтожила под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила под Уманью склад боеприпасов к HIMARS и M777
Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила свыше 300 снарядов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS в районе Черкасской области. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО РФ также добавили, что армия России уничтожила большое количество боеприпасов к гаубицам М777 американского производства, передает РИА Новости.

6 августа российская армия ликвидировала временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ около села Белогорка под Херсоном. В результате авиационных ударов армия России уничтожила более 400 националистов.

До этого сообщалось, что российская армия ликвидировала свыше 80 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и 11 единиц техники с помощью удара по опорному пункту «Иностранного легиона» под Днепропетровском.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте