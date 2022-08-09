Благоустройство парка «Каскад Кировоградских прудов» завершат в Москве ко Дню города
Ко Дню города на юге Москвы планируют завершить благоустройство парка «Каскад Кировоградских прудов». Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.
Эта территория является одной из главных точек притяжения для горожан, которые проживают в районе Чертаново Центральное.
— Несколько лет назад привели в порядок три пруда — главное украшение парковой зоны. В этом году обновляем и сам парк: расширим дорожно-тропиночную сеть, сделаем прогулочные маршруты и входные группы по всему периметру, установим детские и спортивные площадки, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что для безопасности москвичей в парке установят свыше 150 новых фонарей. Также территорию планируют озеленить: здесь высадят 200 деревьев и восстановят газоны.
Также планируется организовать новые дорожки и входные группы, создать удобные зоны для отдыха, построить пять детских площадок и семь многофункциональных спортивных площадок. Также в парке появится новая зона для выгула собак.
Недавно стало известно, что специалисты завершат работы по благоустройству сквера «Знаки зодиака» в Бабушкинском районе к этой осени.