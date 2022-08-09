Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения генипавируса «Ланъя» в РФ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На территории России не зафиксировано случаев заражения новым видом генипавируса «Ланъя», а распространение заболевания в стране маловероятно. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В России не выявлено случаев инфицирования LayV. Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что принимаемые по санитарной охране территории государства меры позволяют свести к минимуму риски завоза инфекционных заболеваний.

— Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует, — констатировали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что при необходимости будут оперативно созданы соответствующие тест-системы. Россиянам рекомендовали при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены, которые включают избегание контактов с животными, употребление пищи, качество которой не вызывает сомнений, а также использование плотной закрытой одежды при выездах на природу, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что китайские и сингапурские ученые выявили новый вид генипавируса, получивший название «Ланъя», которым уже заразились не менее 35 человек.