Подоляк: Заявления о контрнаступлении на Херсон были частью психологической операции

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Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции. Такое заявление сделал во вторник, 9 августа, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

— Была ли это информационно-психологическая операция (заявления о контрнаступлении на Херсон — прим. «ВМ»)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции, — заявил он.

Подоляк также заявил о ведении Украиной «креативной войны» против армии РФ. Ключевой задачей для Киева здесь является деморализация российских солдат, передает РИА Новости.

В июле украинские войска предприняли еще одну неудачную попытку контрнаступления на Херсонскую область, в очередной раз потерпев крах. Как отметил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы выпросить еще больше денег у западных стран.

Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС и Энергодара. По данным ведомства, обстрел проводился в районе поселка Марганец.