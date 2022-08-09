Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лжеарендодатели обманули квартиросъемщиков на полмиллиона рублей в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Лжеарендодатели обманули квартиросъемщиков на полмиллиона рублей в Москве
Фото: pixabay.com

Лжеарендодатели обманули квартиросъемщиков на полмиллиона рублей в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 9 августа.

По версии следствия, в 2020-2021 годах группа из четырех мужчин вывешивали на интернет-ресурсе объявления о сдаче квартир в Москве по выгодным ценам. После того как жертва откликалась на предложение, злоумышленники под видом риелтора и владельцев начинали переговоры. В какой-то момент квартиросъемщики соглашались на предложение и переводили предоплату. После этого злоумышленники пропадали.

Ущерб от деятельности группы оценивается в полмиллиона рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников.

— По местам их проживания полицейские провели обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты оформленные на третьих лиц банковские и сим-карты, мобильные телефоны, планшеты и другие предметы, имеющие доказательственное значение, а также записи о сделках, — рассказала Ирина Волк.

Предполагаемого организатора схемы заключили под стражу, остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Дело направлено в Савеловский районный суд в Москве.

Примечательно, что в ходе уголовного дела, злоумышленники возместили потерпевшим нанесенный ущерб.

В среду, 3 августа, стало известно, что шестерых москвичей задержали по подозрению в мошенничестве с инвестициями. Ущерб от действий группы оценили в 15 миллионов рублей.

Жилье заключение под стражу подписка о невыезде Москва Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте