Эксперт рассказал о правилах поведения в грозу

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В грозу лучше не выходить из дома, но если вы уже оказались на улице в непогоду, то ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями. Об этом рассказал экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин.

Также стоит держаться подальше от объектов, которые могут служить проводниками тока.

— Лучше быть на открытом пространстве, чем под сооружениями, которые представляют опасность. Если человек находится в машине, то корпус автомобиля его защищает и вероятность того, что его ударит молния, небольшая, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что мобильные телефоны не служат проводниками тока и не представляют опасности, поэтому можно оставить их включенными.

Ранее четыре человека пострадали от удара молнии в США. Она ударила по ним возле дерева, стоявшего в нескольких метрах от забора, окружающего резиденцию президента США, передает издание argumenti.ru.

Житель Уфы погиб от удара молнии, когда находился на станции канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.