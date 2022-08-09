Политолог Мартынов рассказал о плюсах электронного голосования на муниципальных выборах в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли: Щукино и большая часть ТиНАО. Кроме того, на выборах планируется применение системы дистанционного электронного голосования. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько онлайн-формат является надежным и легитимным.

По словам политолога и директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, электронное голосование во время выборов является современным способом выразить свою позицию.

Эксперт отметил, что сомнений в прозрачности подобного варианта быть не может, так как электронный способ голосования максимально надежен:

— В частности для Москвы, которая уже не первый год практикует голосование в формате онлайн, данный способ является очень удобным. Все функции и сам процесс голосования организованы в доступной форме. Было бы странно, если бы все эти современные цифровые платформы не использовались в электоральных кампаниях.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что легитимность такого способа голосования гарантирована российским законодательством об избирательном праве граждан.

Также Мартынов добавил, что электронный формат голосования активно применяется в мировой избирательной практике.

Напомним, что в рамках акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов» в столице пройдет розыгрыш более 600 тысяч призов среди горожан, принявших участие в онлайн-выборах муниципальных депутатов. Жители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или 3, 4, 5 либо 10 тысяч призовых баллов. Баллы можно будет потратить на различные покупки и оплату услуг.