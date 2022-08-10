Экс-премьер Словакии: Запад сошел с ума в вопросе санкций против России

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Западные санкции против России не работают и наносят ущерб таким государствам, как Словакия. Подобным мнением во вторник, 9 августа, поделился с журналистами экс-премьер этой страны и лидер словацкой оппозиции в парламенте Роберт Фицо.

— Запад совершенно сошел с ума, — заявил политик в видеообращении, размещенном на одной из его страниц в социальных сетях.

Лучшим примером неэффективности антироссийских санкций экс-премьер Словакии назвал остановку прокачки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Ответственность за прекращение поставок «черного топлива» в европейскую страну и другие государства Центральной Европы, по мнению Фицо, несет Украина.

Политик особенно отметил, что Москва еще в прошлом месяце заплатила за августовский транзит нефти по территории соседней страны, однако киевские власти отказались принимать платежи, ссылаясь на санкции, пишет ТАСС. По словам экс-премьера Словакии, это было сделано Украиной «с благословления Запада».

Накануне стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по нефтепроводу «Дружба».