Венгрия предложила взять обязательства по оплате транзита нефти по «Дружбе»

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Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что у MOL достаточно резервов на несколько недель. Компания постоянно работает над решением сложившейся ситуации и уже инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате.

В MOL также заявили, что транспортировка нефти по «Дружбе» была приостановлена из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной, передает РИА Новости.

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» 4 августа остановил прокачку нефти из России по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

Основная цель нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) — лишить Россию доходов с продажи нефти. Однако из-за европейских санкций мировые цены на нефть возрастут, вследствие чего доходы нашей страны в худшем случае останутся примерно такими же даже при уменьшении общих объемов экспорта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя шестой пакет санкций ЕС.