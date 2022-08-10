Захарова указала на лицемерие японских властей после траурной церемонии в Хиросиме

Фото: МИД РФ

Траурная церемония в японском городе Хиросима по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки превратилась в попытку дискредитации России. Об этом во вторник, 9 августа, заявила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам представителя российской дипломатии, организаторы траурного мероприятия попытались предать забвению память жертв трагических событий середины прошлого века, пишет ФАН.

Захарова заметила, что истинные виновники страшнейшей трагедии в истории японского народа — США — даже не были упомянуты в ходе мероприятия, тогда как все речи выступающих «бессовестно сводились» к якобы имеющей место «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил сделать 6 и 9 августа (даты сброса американских атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаке) днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан.

В ходе траурной церемонии в Хиросиме 6 августа мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.