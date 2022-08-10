Экс-советник главы Пентагона предрек США поражение в случае конфликта с Китаем

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Соединенным Штатам не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного противостояния с Китаем из-за военных поставок на Украину, считает американский полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

По мнению военного эксперта, в случае конфронтации вокруг Тайваня военно-морские силы Соединенных Штатов попытаются блокировать тихоокеанское побережье Китая, однако эта блокада не лишит Пекин основного стратегического преимущества, цитирует Макгрегора РИА Новости.

— Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом, — заметил американский военный специалист.

Он уверен, что американские вооруженные силы столкнутся с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности этой блокады. Об этом можно судить по темпам расходования боеприпасов и вооружений на Украине, подчеркнул Макгрегор.

В конце июля этот же полковник в отставке заявлял, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату.