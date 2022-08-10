Ефимов: В районах Бутырский и Ростокино инвестор создаст более 11 тысяч рабочих мест

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Ростокино Карта всех событий

Около 11,5 тысячи новых рабочих мест появится в Москве благодаря строительству бизнес-парка и торгово-офисного центра на северо-востоке города. Инвестор возводит эти объекты по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По соглашениям, подписанным с городом в 2020 году в рамках программы стимулирования создания МПТ, ГК «Пионер» строит «Останкино Business Park» в Бутырском районе и торгово-офисный центр Botanica в составе ТПУ «Ботанический сад» в районе Ростокино. Инвестор вложит в эти проекты суммарно 15,5 миллиарда рублей, — заявил он.

По словам заместителя мэра, в будущем в «Останкино Business Park» смогут работать около 7 тысяч человек, а в торгово-офисном центре Botanica — 4,5 тысячи. Ефимов уточнил, что от общего числа новых рабочих мест в «Останкино Business Park» более 1,6 тысячи создадут по соглашению с городом. В торгово-офисном центре Botanica таковых будет свыше тысячи.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что первые этажи зданий займут помещения свободного назначения для магазинов, гастрономических проектов и точек сферы услуг. Строительство офисных корпусов 2 и 3 планируется завершить уже в этом году.

Готовность торгово-офисного центра Botanica на данный момент оценивается в 20 процентов. Все работы идут в соответствии с графиком, уточнил директор по проектам ГК «Пионер» Николай Махоткин.

По его словам, сейчас на объекте залито уже более 40 процентов от общего объема бетона. Завершение строительства центра запланировано на первый квартал 2024 года.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что за первые семь месяцев текущего года в столице ввели в эксплуатацию более шести миллионов квадратных метров недвижимости.