Уголовное дело возбудили по факту взрывов на аэродроме в Новофедоровке

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма. Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера, — рассказал он.

По словам Аксенова, разбор завалов начнется лишь после того, как правоохранительные органы завершат оценку инцидента. Он добавил, что в рамках уголовного дела проводится расследование, передает ТАСС.

Также глава региона уточнил, что, по данным на 10 августа, в результате взрывов пострадали 14 человек, еще один человек погиб. Он отметил, что лишь одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на аэродроме днем во вторник, 9 августа, произошла детонация боеприпасов, авиационная техника не повреждена, а причины устанавливаются. В докладе с места происшествия сообщается, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

После инцидента на страницах украинской прессы и в социальных сетях начали распространяться фейки о том, что после детонации боеприпасов туристы стали массово покидать Крым, что привело к транспортным заторам на подъезде к Крымскому мосту. Эту информацию опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

Снятые очевидцами кадры последствий взрывов на аэродроме в Новофедоровке опубликовали в Сети.