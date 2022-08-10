В московском метро задержали серийную воровку

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В московском метро задержали ранее неоднократно судимую москвичку. За несколько дней она совершила две кражи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России в среду, 10 августа.

По данным следствия, 40-летняя женщина сперва вытащила кошелек с 18 тысячами рублей из сумки 19-летней девушки на станции метро «Пролетарская». Через несколько дней подозреваемая украла телефон за 35 тысяч рублей у другого пассажира в вагоне на Кольцевой линии.

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После задержания похищенный гаджет и часть денег у воровки изъяли. В скором времени ценности будут возвращены владельцам.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.