Эксперт рассказал, как помочь игроманам справиться с зависимостью
Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат Рамиль Гарифуллин рассказал, как помочь игроманам избавиться от зависимости.
Эксперт отметил, что статистика обратившихся людей, страдающих от своих близких-игроманов растет. Сами игроманы редко по своей инициативе приходят к специалистам.
— Игроман - игрок не только на ставки, но и коварный игрок-манипулятор со своими жертвами, которым вечно обещает исправиться. Он за счет нагнетания стресса и запугиваний, а также сопереживания близких, периодически проигрывает их средства, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.
Для избавления от зависимости необходима сильная, глубокая и долгосрочная психотерапия личности, депрессивных состояний.
Он отметил, что изоляция для игроманов не несет положительного эффекта. Помогают только стрессы и страхи игромана и основательное изменение поведения близких и родственников.
Первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин в понедельник, 25 июля, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», за что на самом деле убили сотрудницу микрофинансовой организации «Viva Деньги Займы». По его словам, убийца — 56-летний кладовщик — имел игровую зависимость. Для игры в онлайн-казино он брал кредиты, и за последние два года его задолженность составила более 2,4 миллиона рублей.