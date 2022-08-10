Эксперт рассказал, как помочь игроманам справиться с зависимостью

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Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат Рамиль Гарифуллин рассказал, как помочь игроманам избавиться от зависимости.

Эксперт отметил, что статистика обратившихся​ людей, страдающих от своих близких-игроманов растет. Сами​ игроманы редко по своей инициативе приходят к специалистам.

— Игроман -​ игрок не только на ставки, но и​ коварный игрок-манипулятор со своими жертвами, которым вечно обещает исправиться. Он за счет нагнетания стресса и запугиваний, а также сопереживания близких, периодически проигрывает их средства, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.

Для избавления от зависимости необходима сильная, глубокая и долгосрочная психотерапия личности, депрессивных состояний.

Он отметил, что изоляция для игроманов не несет положительного эффекта. Помогают​ только стрессы и страхи игромана и основательное изменение поведения близких и родственников.

Первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин в понедельник, 25 июля, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», за что на самом деле убили сотрудницу микрофинансовой организации «Viva Деньги Займы». По его словам, убийца — 56-летний кладовщик — имел игровую зависимость. Для игры в онлайн-казино он брал кредиты, и за последние два года его задолженность составила более 2,4 миллиона рублей.