Москвичам рассказали о шести малоизвестных столичных усадьбах

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Россия, Москва, парк Братцево Карта всех событий

Дворянские усадьбы являются хранителями истории Москвы. Помимо таких популярных, как Царицыно и Коломенское, в городе есть также усадьбы, о которых могут знать не все жители столицы.

Так, усадьба Братцево с очень богатой историей находится на северо-западе Москвы. В XVI веке здесь располагалось одноименное поселение. Усадьба много раз меняла владельцев. Среди них значатся в том числе боярин Дмитрий Годунов, дядя Бориса Годунова Богдан Хитрово, который является основателем Симбирска (современного Ульяновска), граф Александр Строганов и другие.

История усадьбы Свиблово берет начало с одноименного села. Есть предание, что в XIV веке территорией на севере столицы владел Федор Свибло, воевода Дмитрия Донского. Прозвище Свибло означало «шепелявый» или «косноязычный». Свиблово отличается живописным парком со множеством небольших прудов. В центре усадьбы расположен островок с ротондой, окруженный круглым каналом.

Усадьба Люблино неразрывно связана с именем Николая Дурасова, которого называли русским Гэтсби из-за огромного состояния, причуд и роскошного образа жизни. В XIX веке в Люблине были организованы летние дачи, во время отдыха в одной из которых писатель Федор Достоевский работал над завершением «Преступления и наказания».

В настоящее время Люблино является памятником федерального значения, который входит в состав музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

Усадьба Кузьминки расположена недалеко от Люблина, на берегах Чурилихи. На ее территории сохранился конный двор, церковь Влахернской Иконы Божией Матери, дом на плотине, который использовали как мельницу, а также кузница, Египетский домик и многое другое.

На северо-западе столицы находится усадьба Петровское-Разумовское — она же Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева. Элегантное здание академии стало одной из главных ее достопримечательностей.

Усадьба Ховрино-Грачевка всегда была популярна у представителей московской интеллигенции. Здесь отдыхали Петр Чайковский, Владимир Гиляровский и Алексей Толстой.

Усадьбу украшает необычный дом, который был построен по проекту Льва Кекушева. Он выполнен в стиле модернистской эклектики и напоминает казино в Монте-Карло. Здание украшают башенка с острым шпилем, богатая лепнина, округлые скаты крыши и статуи львов на лестницах, передает официальный сайт мэра Москвы.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации особняка Рутковских в Большом Козловском переулке.