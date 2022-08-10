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Мужчина, убивший двух человек в Мытищах, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, убивший двух человек в Мытищах, предстанет перед судом
Фото: shutterstock

Мужчина, который убил двух человек в Мытищах, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 10 августа.

По ее словам, житель Подмосковья 17 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя знакомыми избил их молотком. От полученных травм они скончались на месте преступления.

Вскоре злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

19 апреля ситуацию, связанную с этим происшествием, прокомментировала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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