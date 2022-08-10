Захарова спросила Макфола, сколько США платят за бомбежки Югославии и Ирака

Фото: МИД РФ

В ответ на предложение экс-посла США в России Майкла Макфола о «сборе» с россиян за поездки в «свободные страны» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, сколько Америка платит за бомбежки Югославии и Ирака.

— Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? — заявила она.

Захарова в шутку спросила, когда администрация Байдена планирует внести подобную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость в разрушенных ими странах.

Макфол заявил, что каждый россиянин при въезде в «свободную страну», должен заплатить налог или дополнительный сбор. По его словам, эти деньги должны быть затем переданы Фонду реконструкции Украины.

До этого эстонский премьер-министр заявила, что странам, входящим в Евросоюз, следует прекратить выдавать въездные визы гражданам России. Она подчеркнула, что посещение Европы — привилегия, а не права человека.

Захарова также ответила на это заявление. Она заметила, что профессиональная подготовка и знания в области прав человека Каи Каллас оставляют желать лучшего. По ее словам, речи эстонского политика находятся «на грани национализма».