Фото: Администрация президента РФ

Многие страны переходят грани разумного, но Россию нельзя отрицать. Такое мнение в среду, 10 августа, высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Действительно мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Ну можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя, — заявил он.

Так Песков прокомментировал недавнее решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу. Несмотря на желание западных стран, отрицать Россию просто невозможно, подчеркнул пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам, входящим в Евросоюз, следует прекратить выдавать въездные визы гражданам России. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не права человека.

Позже посол России в Эстонии Владимир Липаев заявил, что высказывание эстонского премьер-министра является националистическим. Он предположил, что антироссийская позиция в политике Таллина сохранится, так как рейтинг Каллас после подобных высказываний вырос в полтора раза, а в марте в стране ожидаются парламентские выборы.