Посол России счел призыв премьера Эстонии о запрете выдачи виз националистическим

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Высказывание эстонского премьера-министра Каи Каллас относительно запрета выдачи россиянам туристических виз в европейские страны является националистическим. Об этом в среду, 10 августа, заявил посол России в Эстонии Владимир Липаев.

— То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у нее большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями, — отметил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Он также предположил, что антироссийская позиция в политике Эстонии сохранится, так как рейтинг Каллас после подобных высказываний вырос в полтора раза, а марте в стране ожидаются парламентские выборы.

По словам посла, призыв об отказе выдачи виз гражданам России является нарушением прав о свободе передвижения. Таким образом, продолжил Липаев, Эстония отказывается «от соблюдения собственного законодательства и собственных обязательств в рамках международного права».

Дипломат напомнил, что в октябре 1991 года страна присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах и, как следствие, обязана выполнять его нормы.

Он уточнил, что 12-я статья закрепляет право всех граждан на свободу передвижения. При этом там не указано, что данное право может быть ограничено по национальному признаку, заключил Липаев.

Накануне эстонский премьер-министр заявила, что странам, входящим в Евросоюз, следует прекратить выдавать въездные визы гражданам России. Она подчеркнула, что посещение Европы — привилегия, а не права человека.