Нутрициолог назвала самые полезные ягоды августа

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Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, на какие сезонные ягоды нужно обратить внимание в августе. Она назвала ягоды, которые препятствуют развитию опухолей и улучшают обменные процессы в организме.

По словам специалиста, самые полезные ягоды первой половины августа — черника, голубика, черная смородина, малина и крыжовник. Например, черника и голубика способны улучшать гормональный фон и способствовать профилактике онкологии.

— Черника и голубика — две совершенно невероятные ягоды. Они способствуют детоксикации организма, очищению сосудов, очищению кишечника, прекрасно отражаются на обменных процессах, отчасти они даже улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний. Кроме того, черника и голубика обладают антибактериальными свойствами и содержат большое количество клетчатки, дефицит которой испытывает множество людей. Эти ягоды показаны даже для диабетиков, — сообщила нутрициолог в интервью радио Sputnik.

Малина содержит огромное количество витаминов и может использоваться как противопростудное средство, продолжила она.

Малина — одна из самых витаминизированных ягод. Это эффективное средство от простуды, обладающее потогонными и антибактериальными свойствами, при этом ягода хорошо снимает головную боль и озноб, добавила Богданова.

Черная смородина, по ее словам, обладает противовоспалительными свойствами. В ней содержится много витамина С, марганца, серебра, серы и свинца. Она обладает антибактериальными свойствами.

Крыжовник помогает при отеках и препятствует оседанию в организме тяжелых металлов. Также он хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана, предупредила диетолог.

Медики сообщили, что слива помогает при многих заболеваниях. Она нормализует уровень сахара в крови, также благодаря своей антиоксидантной структуре этот фрукт помогает укрепить иммунитет.