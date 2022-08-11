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Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Краснобогатырской улице

Юлия Курганова
Происшествия
Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Краснобогатырской улице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Трамваи № 2, 7, 11 и 13 задерживаются на Краснобогатырской улице, в районе остановки «Богородский храм», по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 11 августа.

Маршруты временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В среду, 10 августа, сообщалось, что движение трамваев № А, 40 и 45 было затруднено из-за автомобиля, припаркованного на путях.

В понедельник, 8 августа, в районе площади Крестьянская Застава движение трамваев заблокировал автокран.

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