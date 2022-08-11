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Врач-невролог Евдокимов назвал неожиданный симптом предынсультного состояния

Евгений Белоусов
Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-невролог Евдокимов назвал неожиданный симптом предынсультного состояния
Фото: Depositphotos

При онемении языка человеку следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач — остеопат-невролог Александр Евдокимов.

По его словам, такой симптом может сигнализировать о смертельном заболевании.

— Этот симптом может свидетельствовать о серьезных проблемах с черепно-мозговыми нервами. Иными словами, онемение языка может быть признаком предынсультного состояния или даже инсульта, — предупредил Евдокимов.

Врач отметил, что данный симптом также может говорить и о возникновении аллергии на определенный продукт.

Помимо этого, онемение конечностей может являться симптомом анемии или говорить об отравлении какими-то веществами, заключил невролог.

Евдокимов также перечислил заболевания, о которых сигнализирует онемение рук и ног.

Кроме того, невролог напомнил о недавно произошедшем случае с бывшим главой «Роснано» и экс-спецпредставителем президента РФ Анатолием Чубайсом, которого госпитализировали в клинику с синдромом Гийена — Барре. Подробнее о синдроме «ВМ» рассказал кандидат высших наук Андрей Кондрахин.

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