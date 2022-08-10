Невролог Евдокимов перечислил заболевания, о которых сигнализирует онемение рук и ног

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Онемение конечностей может быть постоянным или быстро проходящим, что усложняет определение точных причин его возникновения. Однако такое состояние может быть симптомом серьезного заболевания. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

— Онемение конечностей может быть симптомом более серьезного заболевания. Одно из самых распространенных — анемия. Так, при недостатке железа могут быть такие ощущения, как онемение в руках, ногах и туловище. Также онемения могут возникать при поражении нервных волокон или при их сжатии. К примеру, при грыжах, разрыве грыжевого кольца диска. В таком случае могут появляться и другие симптомы: обездвиживание и болевой синдром. Не стоит отбрасывать и нарушение работы тазовых органов, — рассказал врач.

Кроме того, невролог напомнил о недавно произошедшем случае с бывшим главой «Роснано» и экс-спецпредставителем президента РФ Анатолием Чубайсом, которого госпитализировали в клинику с синдромом Гийена — Барре.

— Помимо этого, такой симптом может говорить о появлении синдрома Гийена — Барре. Так, во время заболевания иммунная атака идет на нервную систему. В такой момент страдают моторная функция человека и чувствительность конечностей, — отметил Евдокимов.

Также врач уточнил, что онемение конечностей может сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой или же об аутоиммунных заболеваниях. Причем прогрессирование подобных болезней может привести к последующей инвалидности, уточнил медик. Однако точный диагноз, по его мнению, может поставить лишь специалист после проведения исследований.

— Поскольку онемение конечностей чаще всего является симптомом болезни, в первую очередь человеку стоит обратиться к терапевту или неврологу. Для начала его направят сдать соответствующие анализы, по результатам которых будет принято решение, к какому специалисту отправлять пациента далее. При первичных симптомах сложно определить точное заболевание, — заключил невролог.

А кандидат высших наук Андрей Кондрахин подробнее рассказал «ВМ», чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре.