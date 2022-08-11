Сосед скопинского маньяка рассказал о его образе жизни

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Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, ведет тихий образ жизни и не причиняет неудобств односельчанам. Об этом рассказал его сосед Михаил.

— Да нормальный он. Бог его знает, адекватен ли. На вид адекватен, а что там внутри у него, я не знаю, — отметил мужчина.

По его словам, Мохов занимается обычными сельскими работами, сажает огород. Кроме того, у него есть женщина, на вид которой около 30 лет.

— По-соседски он тихо ведет себя. Нету к нему претензий, — приводит слова Михаила издание «Известия».

Накануне стало известно, что в доме скопинского маньяка убили человека. По данным СМИ, он может проходить по делу как соучастник преступления. Предполагается, что Мохов помог убийце спрятать труп во дворе заброшенного дома.

Предполагаемого убийцу задержали, он уже дал признательные показания.

Мохова арестовали на десять суток за то, что он выходил ночью из дома, чем нарушил ранее установленные административные требования. Также в отношении скопинского маньяка решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Укрывательство преступлений».

В 2000 году Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. 7 апреля 2021 года его оштрафовали за участие в видеоролике, расценив это как массовое мероприятие.