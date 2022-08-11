Владелец музея транспорта рассказал о планах по развитию учреждения

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Метро на даче» открылся всего пару лет назад в деревне Санники под Наро-Фоминском. Новое учреждение появилось на основе коллекции бывшего машиниста Московского метрополитена Георгия Манохина.

Один из главных экспонатов музея, занимающих почти половину первого этажа, — кабина вагона Еж3, которую Георгий сделал из фанеры в натуральную величину.

На втором этаже представлены образцы формы сотрудников метро, а также схемы линий разных городов: Будапешта, Санкт-Петербурга, Софии.

Манохин рассказал, что хочет расширить свой музей и перенести его в настоящие вагоны метро. Также у него есть идея сделать свою метролинию от станции Апрелевка до музея «Метро на даче».

— Также этот проект хотелось бы дополнить строительством депо на территории, предположим, жилищного кооператива вблизи моего музея. Таким образом, жителей и туристов ждет поездка в настоящих вагонах метро прошлых лет под управлением электровоза, — рассказал он в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».

Столичный Музей транспорта выпустил первую серию подкастов «Трамвай в городе». Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.