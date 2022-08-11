Экономист спрогнозировал стабильность розничных цен на бензин

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Экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов сообщил, что в ближайшей перспективе розничные цены на бензин в России будут стабильны.

— В целом, не стоит ждать снижения цен на бензин. Но и какого-то роста тоже. Поэтому, скорее всего, цены будут стабильны, а компании будут давать скидки на заправку по своим программам лояльности, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он также объяснил, что падение цены бензина на бирже не отразится на розничных ценах в целом, так как снижение произошло в моменте. Он пояснил, что на бирже могут происходить небольшие колебания цен, они не отражаются на розничных ценах.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке.