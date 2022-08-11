Мужчина решил сэкономить время в подземке и получил штраф 20 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

Житель Подмосковья, желая сократить путь, на станции «Кунцевская» спрыгнул на рельсы и получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 11 августа.

По данным ведомства, все произошло на станции метро «Кунцевская». Мужчина решил сократить путь и спрыгнул на рельсы. После этого он перешел на соседний путь и забрался в кабину машиниста стоявшего поезда. Через нее нарушитель вышел на противоположную платформу.

Все действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Гражданин попытался оправдать свои действия желанием сократить дорогу.

В отношении жителя Подмосковья составили административный протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

9 августа поезда на Замоскворецкой линии метро задерживались из-за человека на путях.