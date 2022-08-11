Москвич поджег машину работодателя, не получив зарплату
Мужчина поджег автомобиль работодателя из-за невыплаченной зарплаты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 11 августа.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Крупской. 32-летний подозреваемый облил иномарку горючим и поджег ее.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция.
Вскоре злоумышленник был задержан. Он пояснил, что раньше работал на владельца пострадавшего транспортного средства, но поссорился с ним из-за невыплаченной заработной платы за ремонт в квартире.
Сумму ущерба на данный момент уточняют.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Нарушитель находится под подпиской о невыезде.
Другой житель столицы 3 июня поджег машину соседа после ссоры.