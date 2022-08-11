Москвич поджег машину работодателя, не получив зарплату

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Мытищи, улица Крупской Карта всех событий

Мужчина поджег автомобиль работодателя из-за невыплаченной зарплаты. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 11 августа.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Крупской. 32-летний подозреваемый облил иномарку горючим и поджег ее.

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На место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Вскоре злоумышленник был задержан. Он пояснил, что раньше работал на владельца пострадавшего транспортного средства, но поссорился с ним из-за невыплаченной заработной платы за ремонт в квартире.

Сумму ущерба на данный момент уточняют.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Другой житель столицы 3 июня поджег машину соседа после ссоры.