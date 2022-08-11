На «Спасской башне» выступит легенда русского рока Александр Ф. Скляр

Лидер и основатель группы «Ва-банкъ», легенда русского рока, гибкий творец и музыкант, заслуженный артист России Александр Ф. Скляр выступит на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Фестиваль пройдёт в Москве с 26 августа по 4 сентября.

Александр Ф. Скляр, являясь философом по жизни, не боится и не стесняется перемен и новых творческих экспериментов. Артист бросил карьеру дипломата, чтобы стать рок-музыкантом. Он был первым человеком в стране, начавшим продвигать альтернативную музыку, и стал основателем движения «Учитесь плавать», давшего путевку в жизнь многим талантливым исполнителям. На сцене Александр — музыкант, актер и игрок. Его концертные программы — это калейдоскоп, движение от рока к кабаре, лирическим балладам и городскому романсу.

Александр Ф. Скляр выступит на Красной площади в рамках вечерних представлений Фестиваля «Спасская башня» 27 и 28 августа, а также 2 и 3 сентября. Заслуженный артист России исполнит песню «Маршруты московские».