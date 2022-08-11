Совбез ООН 11 августа проведет заседание в связи с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ

11 августа пройдет заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Заседание инициировано стороной из России.

5 августа администрация города Энергодар сообщила, что ВСУ совершили удар по ЗАЭС во время пересменки сотрудников. В результате обстрела были оборваны две линии электропередачи. Кроме того, на месте инцидента начался пожар.

7 августа власти Энергодара рассказали об очередном ударе ВСУ по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня «Ураган». В зону поражения попали район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающие элементы повредили административные строения, а также прилегающую к хранилищу территорию.

9 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков предупредил об опасности, угрожающей ЗАЭС из-за частых обстрелов со стороны Украины. Он назвал украинскую атаку актом ядерного терроризма, направленным на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.