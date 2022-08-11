Канцлер Германии Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

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России следует забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить импорт газа. С таким заявлением выступил в четверг, 11 августа, канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

— Забирайте же ее. Она здесь, — приводит слова канцлера ТАСС.

Накануне в пресс-службе Газпрома сообщили, что поставка турбины для «Северного потока» в Россию невозможна из-за условий антироссийских санкций, выдвинутых западными странами. Уточняется, что речь идет об ограничениях со стороны Канады, ЕС и Великобритании.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к работе. По его словам, турбина является прекрасным образцом техники и показывает инженерные возможности компании.

Из-за проблем с поставками российского газа страны ЕС в зимний период, скорее всего, будут вынуждены снижать его потребление. Однако у них еще есть шанс закачать в хранилища достаточное количество голубого топлива. Такое мнение высказали опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты, комментируя желание Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов.