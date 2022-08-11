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Более пяти тысяч человек записались в наблюдатели от Общественной палаты Москвы

Полина Долганова
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Более пяти тысяч человек записались в наблюдатели от Общественной палаты Москвы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более пяти тысяч горожан записались в качестве наблюдателей на выборы от Общественной палаты Москвы. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

По его словам, всего на избирательные участки планируется направить свыше 10 тысяч наблюдателей. Ковалев отметил, что для наблюдателей уже подготовили специальный образовательный курс, который начнется 24 августа в дистанционном формате. При этом очно прийти на обучение можно будет 25 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

Выборы муниципальных депутатов столицы пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли: Щукино и большая часть ТиНАО.

Генеральный директор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов заявил «Вечерней Москве», что применение электронного формата голосования на предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице позволит привлечь к избирательному процессу молодежь.

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