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Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Стромынка, 20 Карта всех событий

В дорожно-транспортном происшествии на улице Стромынке в районе дома № 20 пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в четверг, 11 августа.

Дорожная авария произошла около 14:00 на улице Стромынке в районе дома 20. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля «Вольво». Оба были госпитализированы.

Авария, о которой идет речь, произошла в четверг, 11 августа, недалеко от пересечения Стромынки и Русаковской набережной. На месте работают оперативные службы, движение на участке затруднено.

В среду, 10 августа, в ДТП с грузовиком погибли пять человек в Ростовской области, в том числе двое детей.

Восточный административный округ (ВАО) Район Сокольники ДТП грузовик Пострадавшие
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