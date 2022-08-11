Два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Стромынка, 20 Карта всех событий

В дорожно-транспортном происшествии на улице Стромынке в районе дома № 20 пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в четверг, 11 августа.

Дорожная авария произошла около 14:00 на улице Стромынке в районе дома 20. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля «Вольво». Оба были госпитализированы.

Авария, о которой идет речь, произошла в четверг, 11 августа, недалеко от пересечения Стромынки и Русаковской набережной. На месте работают оперативные службы, движение на участке затруднено.

В среду, 10 августа, в ДТП с грузовиком погибли пять человек в Ростовской области, в том числе двое детей.