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Телеканал ОТР начинает регулярное вещание с сурдопереводом

Оксана Васильева
Общество
Телеканал ОТР начинает регулярное вещание с сурдопереводом
Фото: depositphotos

Программы телеканала ОТР станут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Эфир информационно-аналитической программы «ОТРажение» с новостными блоками, а также итоговая воскресная программа «ОТРажение недели» будут сопровождаться переводом на язык жестов (сурдоперевод).

Передачи начнут выходить в обновленном формате с 15 августа 2022 года

Проект реализован техническими специалистами самого канала. На подготовку подобного вещания ушло около года.

Общий хронометраж программ, которые будут выходить на телеканале в сопровождении сурдоперевода, составит не менее 25 часов в неделю. В год телеканал обязуется перевести на жестовый язык 1 300 часов эфирного контента. Перевод на язык жестов будут осуществлять профессиональные переводчики-синхронисты. Они будут сменять друг друга каждые 15 – 20 минут в зависимости от наполнения эфирного блока.

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