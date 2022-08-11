Фото: president.gov.ua

Читатели британского издания Express отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о желании захватить Крым.

— Если наше идиотское правительство поддержит его в этом, цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий, — написал один из пользователей.

Другой читатель отметил, что Зеленский является мошенником, за которого платит Запад. «Главный клоун Киева решил высказаться», — написал еще один читатель газеты.

Некоторые пользователи также заявили, что когда спецоперация завершится, ЕС заключит соглашение с Россией о поставках энергетических носителей. При этом Брюссель забудет Зеленского, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа недовольна «героическим образом» Зеленского. Он подчеркнул, что в особенности это не устраивает старую политическую элиту.

По словам эксперта, сами Штаты уже разочаровались в украинском лидере, поняв, что у него нет никаких заслуг. Единственный успех Киева — разжигание информационной войны, к которой были подключены все пропагандисты страны.