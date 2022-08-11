МИД РФ назвал русофобией призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам

Фото: МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на призыв латвийских властей прекратить выдачу виз россиянам. В ведомстве отметили, что подобные действия являются проявлением русофобии и противоречат международному праву.

— Рассматриваем заявление Сейма Латвии с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

11 августа парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством. Уточняется, что парламент страны принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом».

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что Латвия — не первое государство, которое рассматривало вариант признать РФ страной — спонсором терроризма, однако именно она первой решилась объявить о принятии такого решения. Такой сценарий может спровоцировать разрыв дипломатических отношений и введение ответных экономических мер со стороны России.

Как отметил специалист, о готовности признать РФ спонсором терроризма ранее уже говорили в США. По мнению Светова, скоро аналогичное решение могут вынести Эстония, Литва и Польша.