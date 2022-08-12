Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар потушили в подмосковном доме, где погибли трое детей

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар потушили в подмосковном доме, где погибли трое детей
Фото: МЧС РФ по Московской области

Сотрудники МЧС потушили пожар в доме в Московской области, где погибли трое детей. Об этом сообщается в четверг, 11 августа, на сайте регионального ГУ МЧС.

— В 22:37 полная ликвидация последствий пожара, — уточнило ведомство.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

11 августа загорелся частный дом в деревне Малое Видное в Ленинском районе Подмосковья. Там погибли трое детей: девочки 2013 и 2015 годов рождения и их брат 2016 года рождения.

По предварительным данным, мать заперла детей на мансардном этаже дома и ушла. Во время пожара они не смогли выбраться. Возбуждены два уголовных дела по факту гибели детей.

Подмосковье потушен Смерть Дети Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте