Пожар потушили в подмосковном доме, где погибли трое детей

Фото: МЧС РФ по Московской области

Сотрудники МЧС потушили пожар в доме в Московской области, где погибли трое детей. Об этом сообщается в четверг, 11 августа, на сайте регионального ГУ МЧС.

— В 22:37 полная ликвидация последствий пожара, — уточнило ведомство.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

11 августа загорелся частный дом в деревне Малое Видное в Ленинском районе Подмосковья. Там погибли трое детей: девочки 2013 и 2015 годов рождения и их брат 2016 года рождения.

По предварительным данным, мать заперла детей на мансардном этаже дома и ушла. Во время пожара они не смогли выбраться. Возбуждены два уголовных дела по факту гибели детей.