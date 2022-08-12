«Вода из копытца»: Захарова высмеяла идею использовать сточные воды в Европе

Фото: МИД РФ

Идея использовать в Европе сточные воды является «новой высотой для ценителей извращений». Об этом заявила в четверг, 11 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Еврокомиссия написала в соцсети Twittеr, что под влиянием засухи сейчас находится половина Европейского союза. И решить проблему нехватки воды было предложено повторным использованием жидкостей из очистных сооружений.

— Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз, — написала дипломат в Telegram-канале.

Она отметила, что Европа не замечает реальных проблем и тратит все средства на поддержание конфликта на Украине.

Стало известно, что Европу ожидает самая сильная засуха за последние 500 лет. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, почему в европейских странах наступила засуха, может ли случиться подобное в России и как это отразится на экономике государств.