Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков сообщил, что органы убитых украинских солдат являются товаром на черном рынке. Он заявил об изъятии частей тел погибших военных с последующей отправкой в клиники Канады, Израиля, Соединенных Штатов и Германии.

Артист оценил прибыль от этого «бизнеса» в два миллиарда долларов ежемесячно.

В качестве источника информации он указал на сотрудника Службы безопасности Украины, который якобы сам рассказал ему о деятельности на черном рынке органов. Он сообщил, что получал по 170 долларов за изъятие органов у одного солдата. Тела отправляли в медицинские учреждения в Краматорск или Северодонецк, где изымали части организма. Потом останки якобы перевозили в Артемовск для захоронения в заранее подготовленных могилах.

Михалков отметил в своей программе «Бесогон» на Youtube, что представитель СБУ рассказал о высоких доходах. Хорошо заработать на этом якобы удалось и ему самому, и генералам.

11 августа разведка ЛНР заявила, что в ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела наемников. По их словам это делается для того, чтобы затруднить идентификацию.