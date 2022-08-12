Очередная волна жары: синоптики сообщили о погоде в Москве 12 августа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 12 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 23–28 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что прохладная, комфортная погода сменится очередной волной жары. Дефицит кислорода в приземном воздухе и условия термического дискомфорта (духота) могут вызывать различные симптомы недомогания у метеозависимых людей, которые страдают нарушениями кровообращения, заболеваниями обмена веществ, хронической кислородной недостаточностью. Необходимо следовать рекомендациям врача, не забывать о медикаментозной поддержке.

Для людей молодого возраста, с хорошими механизмами терморегуляции, такие погодные условия являются благоприятными и не вызывают серьезных проблем в самочувствии.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что жара в Москве на выходных будет выше нормы. Он отметил, что такая погода продлится до середины следующей недели.