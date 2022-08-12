В посольстве Эстонии пояснили, смогут ли петербуржцы выехать из страны по шенгенским визам

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Жители Северной столицы с шенгенскими визами, которые были выданы республикой, не смогут пересекать границу Эстонии с середины августа. Запрет на въезд вступит в силу с 18 августа.

При этом в посольстве Эстонии пояснили, что петербуржцы, которые уже находятся в Эстонии, смогут вернуться в Россию оп шенгенским визам и после 18 августа. Ограничения вводятся только на въезд.

— Также можно будет въехать в Эстонию из других стран ЕС, но только если таможенные службы соседних государств разрешат это, — сообщили в посольстве корреспонденту издания «Невские новости».

Накануне власти Эстонии объявили о закрытии границ для россиян с шенгенскими визами. Санкционные ограничения не распространяются на дипломатических работников и членов их семей, а также на граждан, осуществляющих международные перевозки, передает Nation News.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила «Вечерней Москве», что решение властей Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами дискредитирует их государство на международной арене.