Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения жилого дома в Омске

Полина Долганова
Происшествия
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения жилого дома в Омске
Фото: Telegram / мэр Омска Шелест

Вторая сторона жилого дома в Омске, где произошло обрушение, находится в аварийном состоянии. Об этом в пятницу, 12 августа, заявил начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский.

— Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там все оцепили, — цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.

Следователи начали проверку по факту частичного обрушения многоквартирного дома в Омске. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Омской области в пятницу, 12 августа.

Также проверку организовала прокуратура. Прокурор Омской области Николай Студеникин прибыл на место происшествия для дальнейшей координации действий служебных органов по установлению обстоятельств произошедшего.

До этого первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко прокомментировал ситуацию с обрушением многоквартирного дома.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 августа. Позже в Сети появились кадры обрушения дома.

МЧС Омск обрушения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте