МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения жилого дома в Омске

Фото: Telegram / мэр Омска Шелест

Вторая сторона жилого дома в Омске, где произошло обрушение, находится в аварийном состоянии. Об этом в пятницу, 12 августа, заявил начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский.

— Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там все оцепили, — цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.

Следователи начали проверку по факту частичного обрушения многоквартирного дома в Омске. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Омской области в пятницу, 12 августа.

Также проверку организовала прокуратура. Прокурор Омской области Николай Студеникин прибыл на место происшествия для дальнейшей координации действий служебных органов по установлению обстоятельств произошедшего.

До этого первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко прокомментировал ситуацию с обрушением многоквартирного дома.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 августа. Позже в Сети появились кадры обрушения дома.