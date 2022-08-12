СК и прокуратура начали проверку после обрушения жилого дома в Омске

Фото: СК РФ

Следователи начали проверку по факту частичного обрушения многоквартирного дома в Омске. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Омской области в пятницу, 12 августа.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения здания многоквартирного жилого дома № 53 на улице 20 Партсъезда в г. Омске. Следователи выехали на место происшествия, — говорится на сайте ведомства.

Там добавили, что в ходе осмотра будут выявлены причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в СК.

Также проверку организовала прокуратура. Прокурор Омской области Николай Студеникин прибыл на место происшествия для дальнейшей координации действий служебных органов по установлению обстоятельств произошедшего, рассказали в надзорном ведомстве.

— Будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка случившегося, а также оценка неисполнения решения суда, постановленного по иску прокурора о возложении на Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обязанности по проведению капитального ремонта указанного дома, — отметили в прокуратуре.

Органами прокуратуры также будет организована мобильная приемная пострадавших граждан, в рамках которой будет оказана вся необходимая правовая помощь.​​​​​​​

Кроме того, на месте происшествия прибыли сотрудники МЧС России, а также аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Омской области. Местным жителям также будет оказана помощь психологами МЧС России.

До этого первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко прокомментировал ситуацию с обрушением многоквартирного дома.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 августа. Позже в Сети появились кадры обрушения дома.