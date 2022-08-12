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La Stampa: Заявления Зеленского о возврате Крыма могут окончиться мировой войной

Александр Афонин
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La Stampa: Заявления Зеленского о возврате Крыма могут окончиться мировой войной
Фото: president.gov.ua

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отобрать Крым у России могут окончиться расширением украинского кризиса до масштабов мировой войны. Об этом сообщил Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa в пятницу, 12 августа.

— Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма «возвращение территорий», эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом, — написал он.

Автор материала отметил, что украинский лидер не сможет самостоятельно принять подобное решение. По его словам, Зеленскому необходим «зеленый свет» от США и Европы, что напрямую вовлечет их в конфликт. В последствии может начаться борьба «до победного конца», передает РИА Новости.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что заокеанских покровителей не устраивают попытки Зеленского вести самостоятельную политику без учета их интересов. Он подчеркнул, что в Вашингтоне недовольны поведением украинского президента и будут все активнее намекать на намерение заменить его.

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